Het weer: perioden met veel regen en veel bewolking

Vrijdag trekt een storing het land binnen, in het noordoosten schijnt mogelijk eerst nog even de zon. In de middag en avond gaat geruime tijd een mengeling van regen en natte sneeuw vallen. Het is daarbij 2 of 3 graden, pas in de avonduren stijgt het kwik in het zuidwesten naar 4 of 5 graden. Tijdens de nacht van vrijdag op zaterdag blijft er kans op wat regen of natte sneeuw, bij minima rond 2 graden. Zaterdag overdag stroomt zachte lucht in snel tempo binnen. De temperatuur stijgt uiteindelijk naar 9 tot 12 graden. Het blijft verder wisselvallig met perioden met regen en veel bewolking. Oudejaarsdag is het ook regenachtig en zeer zacht, rond 11 graden, maar later op de dag kan de zon wel weer schijnen. Vooral in de ochtend waait het flink.