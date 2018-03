Het weer: op veel plaatsen droog, vrij fris voor tijd van het jaar

Met een middagtemperatuur van ongeveer 9 graden en een matige zuidwestenwind is het vrij fris voor de tijd van het jaar. Vanavond en vannacht valt er plaatselijk nog een enkele bui. Soms klaart het op en dan koelt het af tot rond of net iets onder het vriespunt.



Goede Vrijdag komt eerst lokaal een bui voor, maar verder is het 's ochtends vooral droog. Er zijn meerdere wolkensoorten aan de hemel te zien. De zon komt soms tevoorschijn. Vanuit het zuiden betrekt het in de middag en later volgt regen. Met 's middags 11 of 12 graden en een matige zuidoostenwind, is het vrij zacht.