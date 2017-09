Het weer: op een spat regen na, rustig weer op komst

Hierdoor worden storingen vanaf de Atlantische Oceaan tegengehouden en is het weer bij ons erg rustig. Vandaag passeert nog een laatste zwakke storing. Vooral in de westelijke helft van het land is de bewolking dikker en kan er plaatselijk wat regen vallen.



In het oosten blijft het waarschijnlijk droog. De temperatuur loopt op naar 18 tot 20 graden, maar met de binnenvallende westenwind komt in de loop van de dag wel koelere lucht binnen. Vanavond en vannacht wordt het overal droog en koelt het vooral in het binnenland een paar graden af. Er kan een mistbank ontstaan. De wind draait in het weekeinde naar het zuidoosten, waardoor warmere lucht onze kant op komt.