Het weer: nog steeds mild voor de tijd van het jaar

Daarbij is er opnieuw veel bewolking. Vooral in het zuidoosten en oosten kan het enige tijd regenen. Elders blijft het zo goed als droog met slechts een enkel buitje. Het noordwesten maakt de meeste kans op een paar opklaringen. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, rond kracht 4.



Morgen is het grotendeels droog in het land. Alleen langs de kust valt misschien nog een buitje. Er is soms zon, in Limburg waarschijnlijk minder vanwege hardnekkige bewolking. De maxima liggen tussen 7 en 8 graden bij een matige zuidwestenwind.