Het weer: nog even doorbijten, vanaf woensdag wordt het beter

Morgenmiddag zien we een afwisseling van wolken en zon. Het is even een rustige periode waarin de temperatuur oploopt naar zo'n 12 tot 16 graden. Wel staat er een stevige zuidelijke wind. In de avond trekt een lagedrukgebied langs de kustlijn naar het noorden. De wind neemt toe en het gaat geleidelijk weer regenen. De koers van het lagedrukgebied is nu nog wat onzeker. In het meest ongunstige geval komt er in de kustgebieden en rond het IJsselmeer een harde zuidwestelijke wind te staan met windstoten tot ruim 80 km/uur. Valt het mee, dan is de wind matig tot krachtig.



Ook dinsdag heeft de depressie eerst nog invloed op ons weer. De bewolking overheerst en er valt in een groot deel van het land 's ochtends regen. In het zuidoosten blijft het zo goed als droog. De zuidwestenwind is matig tot krachtig en met 9 tot 12 graden is het kil.



Vanaf woensdag wordt de invloed van een hogedrukgebied geleidelijk merkbaar. Droog weer gaat overheersen en de zon is vaker te zien. 's Middags is het tussen 14 en 18 graden. De wind is kalm.