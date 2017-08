Het weer: nog enkele warme dagen

Vandaag komen in het midden en noorden van het land veel wolken voor, die horen bij een storing die min of meer stilligt. Er valt lokaal ook een spatje regen. In het zuiden en zuidoosten is het vriendelijker weer, met van tijd tot tijd zon. Vanmiddag kan in Limburg wel een regen- of onweersbui overtrekken. Het wordt maximaal 22 tot 27 graden, van noord naar zuidoost in het land. Hoe warm het precies wordt, is afhankelijk van de hoeveelheid zon. De zuidwestenwind waait zwak of matig, kracht 2 tot 4.