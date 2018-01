Het weer: nog altijd winterse buien en vrieskou

Later gaat het regenen en valt er ook natte sneeuw. In Zuid-Limburg wordt het mogelijk even wit. Het wordt 3 tot 5 graden, maar in neerslag is het beduidend kouder. Achter de storing klaart het zaterdagavond en in de nacht op. In het oosten en noordoosten houden de opklaringen het langst aan, daar gaat het ook licht vriezen. Zondag neemt in de loop van de dag vanuit het zuidwesten de bewolking toe, maar is het op de meeste plaatsen tot de avond wel droog. Het wordt maximaal 3 tot 5 graden. Na het weekend krijgt een nieuw lagedrukgebied boven de oceaan het voor het zeggen in onze omgeving. Een warmtefront trekt in de nacht naar maandag en maandagochtend over ons land. In het noordoosten kan er overigens eerst nog natte sneeuw vallen. Lokaal kan veel neerslag vallen. In de loop van maandag wordt het vaker droog en wordt het maximaal 7 tot 10 graden.