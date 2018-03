Het weer: nauwelijks ruimte voor de zon, maar wel zo goed als droog

Later vanochtend wordt het vanuit het noordwesten droog. Het duurt tot laat in de middag voordat het ook in Zuid-Limburg droog wordt. De maxima liggen vanmiddag rond de 8 graden. Daarbij waait een matige, aan zee soms krachtige west- tot noordwestenwind.



Vanavond en vannacht blijft de bewolking overheersen en ook morgen is er nauwelijks ruimte voor de zon. Wel blijft het zo goed als overal droog.



Na een nacht met minima tussen de 3 en 5 graden wordt het 's middags 8 graden in het noorden en 10 graden in het zuidoosten. De wind draait naar het zuiden of zuidwesten en wordt matig.