Het weer: na een weifelend weekend gaat het los

Zaterdagmiddag wordt het 14 of 15 graden aan zee en 18 tot 20 graden in het binnenland. De wind waait uit het zuidwesten en is zwak of matig. Tegen de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en gaan er buien vallen. Een enkele pittige bui kan samengaan met onweer.



Komende nacht trekken er ook buien over het land. Die trekken morgenochtend via het oosten weg, maar helemaal droog blijft het niet. Ook 'smiddags kan er her en der een bui ontstaan. Het wordt zondag 15 tot 18 graden, met de hoogste waarden in het zuidoosten.



Na het weekend komt een hogedrukgebied boven ons land te liggen. De bewolking wordt maandag geleidelijk dunner en vanaf dinsdag is het zonnig.



De maxima liggen vanaf woensdag in een groot deel van het land boven de 20 graden. In de warmste regio's wordt het 23 tot 25 graden. Indien het hogedrukgebied op de juiste plek blijft liggen, waardoor de wind uit het zuiden tot oosten blijft waaien, kunnen ook donderdag en vrijdag warm uitpakken met maxima van 20 tot 25 graden.