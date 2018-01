Het weer: minder zacht en grotendeels bewolkt

Vandaag is het grotendeels bewolkt. Misschien klaart het in de ochtend even op en het is in elk geval op veel plaatsen langere tijd droog. In de middag gaat het van het noorden uit regenen. Voor de regen uit wordt het 10 graden. Als het na de regen in de avond opklaart, daalt de temperatuur snel. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is matig tot krachtig. In met name het noordwestelijk kustgebied waait het vlak voor en tijdens de regen enige tijd hard, kracht 7.



In de nacht is het op de meeste plaatsen weer droog en komen er brede opklaringen voor. De wind neemt af en het koelt flink af. De minima liggen landinwaarts rond 2 graden en aan de grond kan het licht vriezen.