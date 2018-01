Het weer: minder wind, lagere temperatuur

Bewolking en regen

Vrijdag neemt de wind weer af. Er is ruimte voor zon, maar er kan ook een bui vallen. Het wordt een graad of 8, maar in de loop van de middag begint het kwik te dalen.



Zaterdag is er dan weer veel bewolking en af en toe valt er regen. De wind draait in de loop van de dag naar het noordoosten en dan stroomt koudere lucht het land in. Zondag staat er een matige tot vrij krachtige noordoostenwind. De zon breekt steeds vaker door. Er kan nog wel een enkele bui vallen, mogelijk met natte sneeuw. Het wordt zondag 4 graden. Daarbij wordt de kans op vorst in de nacht ook geleidelijk groter. Van volop herfst gaat het weer dit weekend en begin volgende week over in licht winters weer.