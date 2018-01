Het weer: minder koud, maar grijs

Woensdag is er nauwelijks plaats voor de zon en is het vrijwel de hele dag bewolkt. Ook valt er nu en dan regen of motregen, maar grote hoeveelheden neerslag worden er niet verwacht. De wind waait uit het zuiden en is meest matig, rond kracht 3. De temperatuur loopt op naar 7 of 8 graden. In Limburg kan het lokaal 9 graden worden.



Donderdag en vrijdag blijft bewolking het weerbeeld bepalen. Het blijft zo goed als overal droog. De wind zwakt nog iets verder af. 's Middags is het tussen de 5 en 7 graden. De kans op vorst is klein. In het weekend worden nog geen grote veranderingen verwacht. Zondag wordt het iets kouder.