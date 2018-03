Het weer: langzaam maar zeker geeft de kou zich gewonnen

Vrijdag is er eerst af en toe zon. Vanuit het zuiden neemt de bewolking toe en in de loop van de middag en avond valt er in het zuiden lichte sneeuw en kan het glad worden. Het sneeuwgebied kruipt in de avond en nacht verder naar het midden van het land. De maxima liggen van zuid naar noord tussen 0 en -3 graden, in de nacht wordt het tussen -3 en -9 graden.



Zaterdag kan er lokaal eerst nog wat (natte) sneeuw vallen. In de loop van de dag blijft het vrijwel overal droog. Er is bewolking, maar de zon laat zich ook zien. De wind blijft oostelijk en is matig. In de middag is het rond 3 graden in het zuiden terwijl het in het noorden nog steeds een aantal graden vriest.