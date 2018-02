Het weer: lange tijd droog en de zon schijnt vaak

Doordat de noordoostelijke wind vanaf donderdag in kracht toeneemt, wordt de aangevoerde lucht vanaf dan nog kouder. Donderdag is het hooguit 5 graden in de middag. De schrale wind maakt het voor het gevoel kouder.



Vrijdag en in het weekend doet de middagtemperatuur elke dag een stapje terug.



Zondagmiddag wordt het met moeite 1 of 2 graden. Verder vriest het in de avond, nacht en vroege ochtend 2 tot 6 graden. Aan de grond is strenge vorst mogelijk.