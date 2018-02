Het weer: koudste dagen van deze vorstperiode

De minste zon zien we de komende dagen in het noorden van het land. Op de Wadden en langs de noordkust kunnen sneeuwbuien vallen, met regionaal gladheid tot gevolg. In de nachten vriest het op veel plaatsen matig. Komende nacht en in de nacht naar donderdag kan dat plaatselijk zelfs streng zijn, met minima rond -10 graden. Overdag blijft het kwik onder nul. Als de temperatuur morgenmiddag onder de -1,6 graden blijft, beleven we de koudste 28 februari sinds het begin van de metingen in 1901. Ook donderdag kan recordkoud worden als het overdag kouder blijft dan -1 graad.



Vanaf vrijdag begint het weer langzaam te veranderen. Een depressie boven de Keltische Zee krijgt meer invloed en probeert de kou uit ons land te verdrijven. Dit betekent dat ook de kans op winterse neerslag toeneemt en hier en daar kan er sneeuw gaan vallen. Het wordt in elk geval zowel overdag als 's nachts een stuk minder koud.