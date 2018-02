Het weer: kouder en kans op sneeuw

Ook dinsdag en woensdag vallen op de Wadden nog sneeuwbuien. Mogelijk zien we er ook een paar bij Den Helder. Verder blijft het droog en wordt het steeds kouder. Overdag blijft het kwik net onder nul en in de nacht vriest het matig, later in de week plaatselijk streng. Dan komt de temperatuur in de buurt van -10 graden. Met de doorwaaiende wind komen de gevoelstemperaturen in de vroege ochtend dicht bij -20 graden.



Donderdag is het vrijwel overal droog, vrijdag wordt het weer onzeker. Mogelijk trekt dan van het zuiden uit sneeuw het land in, een voorbode van oplopende temperaturen.