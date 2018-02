Het weer: koude oostenwind laat het gevoelsmatig vriezen

Snijdend koud

In het weekend trekt de oostenwind verder aan naar windkracht 4 of 5. Hierdoor is het snijdend koud en ligt de gevoelstemperatuur lager dan de waarde die het kwik op de thermometer aangeeft.



Komende avond, vannacht en morgen in de vroege ochtend vriest het 2 tot 5 graden. Zaterdagmiddag is plus 3 tot 5 graden op de thermometer af te lezen. Zondag en de dagen daarna duiken we de echte kou in. Als de avond invalt gaat het vrij snel vriezen. In de nacht en vroege ochtend ligt het kwik tussen de -5 en -9 graden. Overdag komt de temperatuur alleen tussen 12.00 en 14.00 uur even boven nul.