Het weer: Koude Koningsdag met buien.

Vanuit het westen gaat de bewolking overheersen. Aan het einde van de ochtend en 's middags valt er vooral in het westen en noorden wat lichte regen of motregen. Als het een beetje meezit, blijft de neerslag beperkt tot wat gespetter.



In het zuidoosten is het vriendelijker, daar blijft het meest droog en schijnt ook de zon nu en dan. De temperatuur loopt 's middags uiteen van 12 graden in Noord-Holland, rond 14 graden in het midden van het land tot 17 graden in Limburg. De wind waait zwak of matig, kracht 2 tot 4, uit richtingen tussen zuidwest en zuidoost.



Vanavond en vannacht blijft er kans op regen, eerst vooral in de noordwestelijke helft van het land. Later in de nacht trekt de neerslag naar het oosten.



Morgenochtend trekt deze regen naar Duitsland weg en dan klaart het geleidelijk op. In de middag wisselen wolken en zon elkaar af. Er ontstaan in het binnenland een paar losse buien, maar op veel plaatsen blijft het droog. Het wordt 11 tot 14 graden, bij een matige zuidwestenwind, vaak kracht 4.