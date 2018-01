Het weer: koude dagen in zicht

Vanmiddag en vanavond is er verspreid over het land nog een enkele bui mogelijk. Met maximaal 7 graden in Groningen tot 10 in Limburg is het net als de afgelopen dagen vrij zacht.



Komende nacht komt nog een enkele bui voor. Als het opklaart, daalt de temperatuur landinwaarts tot dicht bij het vriespunt.



In het weekeinde vindt geleidelijk een weersverandering plaats. Zaterdag verloopt veelal bewolkt, met her en der wat lichte regen of motregen. De dag begint met weinig wind. Het wordt in de middag 6 graden - net iets boven de gebruikelijke waarde voor begin januari.