Het weer: koud en overwegend zonnig

Langzaam maar zeker wordt het de komende dagen kouder. Daar hebben we de afgelopen dagen goed aan kunnen wennen, want het afkoelen gaat zeer geleidelijk. Vandaag kan het nog 3 of 4 graden worden. Het is vrij zonnig met wat wolkensluiers. Mogelijk trekken in het noorden nog meer wolkenvelden over. Er waait een matige tot vrij krachtige noordoostenwind die het voor het gevoel nog kouder maakt.



Morgen bereikt nog koudere lucht ons land en dat kunnen we zien op de thermometer, die nog amper 1 graad aangeeft in de middag. Het is opnieuw zonnig weer met een schrale oost- tot noordoostenwind. In de nachten gaat het op de meeste plaatsen matig vriezen.