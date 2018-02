Het weer: kou en traag bewegende wolkenpartijen

Vanmiddag wordt het in Zeeland 5 graden, op de meeste plaatsen maximaal 4 graden. De gemiddelde waarde voor begin februari bedraagt 6 graden en daar zitten we vandaag dus net iets onder. Het weerbeeld is deze zaterdag rustig want er staat weinig wind. De wolkenpartijen bewegen vrij traag. Op enkele plaatsen valt een bui, mogelijk met (natte) sneeuw. In sommige regio's breekt de zon even door. Later op de dag zoekt de wind een oostelijke hoek op.