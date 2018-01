Het weer: komende dagen vaak grijs, maar temperatuur doet niet meer aan winter denken

Vandaag kijken we tegen veel bewolking aan. Er valt af en toe regen of motregen en met een matige zuidelijke wind wordt het 7 of 8 graden. In de loop van de middag wordt het in het zuiden weer overwegend droog, maar ruimte voor opklaringen is er amper. In de nacht naar donderdag liggen de temperaturen rond 3 graden. Het is vaak droog en er kan mist ontstaan.



Morgen blijft het overwegend grijs en eerst is het overwegend droog. In de loop van de dag kan er vooral in het westen weer wat regen vallen. Het zijn geen grote hoeveelheden. Het wordt 7 graden en er staat weinig wind.