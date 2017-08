Het weer: koel voor de tijd van het jaar

Dat betekent natuurlijk niet dat het in de rest van het land droog blijft. In het zuidwesten, midden en noordoosten valt iets minder neerslag en in Limburg en de Achterhoek kunnen in de loop van de middag losse regen- en onweersbuien ontstaan. Lokaal is hagel mogelijk.



Het gebied met buiige regen vormt de voorbode van koele lucht: in de regen is het maximaal 18 graden, in het oosten en zuidoosten kan het nog 25 tot lokaal 28 graden worden. Vannacht en morgenochtend trekt de meeste regen geleidelijk het land uit. We moeten tot morgenmiddag op de opklaringen wachten. Helemaal droog wordt het niet, er valt hier en daar bui. Het is koel, met maxima rond 18 graden.