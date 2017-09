Het weer: kans op zuidwesterstorm

Woensdagochtend steekt in het noordwestelijk kustgebied en op de Wadden mogelijk een zuidwesterstorm op. Daarbij zijn zeer zware windstoten mogelijk tot ruim boven de 100 kilometer per uur. Ook in de rest van het land waait het hard. In het binnenland waait een vrij krachtige tot krachtige zuidwestenwind met windstoten die 70 of 80 kilometer per uur kunnen halen. In de middag neemt de wind langzaam af. In het noorden blijft het nog geruime tijd onstuimig. Het wordt 15 graden in het noorden tot 18 graden in Limburg.