Het weer: iets te fris voor de tijd van het jaar, wisselvalligheid neemt toe

Vandaag valt het allemaal mee en zien we de zon geregeld tussen de bewolking door. Hier en daar kan wat regen vallen maar grote hoeveelheden worden niet verwacht. In de middag neemt vanuit het westen de kans op regen iets toe. Het is dan in het zuidoosten inmiddels zo'n 23 of 24 graden. Langs de noordwestkust blijft het kwik steken rond de 20 graden. De wind waait uit het zuidwesten en is matig, aan zee soms vrij krachtig.



Komende nacht neemt de buienkans vanuit het westen verder toe en ook morgenochtend vallen er hier en daar buien. In de middag knapt het op en is er meer zon. Met 17 of 18 graden is het duidelijk frisser dan voorgaande dagen. Ook donderdag vallen er nog buien, maar de zon laat zich ook nog even zien. Vrijdag en zaterdag worden vrij natte dagen. Het zijn de minste dagen van de week. Vooral vrijdag kunnen de neerslaghoeveelheden flink oplopen: plaatselijk valt er meer dan 10 millimeter. Ook de wind trekt aan en is matig tot krachtig met 4 tot 6 Bft. Aan zee is de wind soms hard, 7 Bft. Met een middagtemperatuur van zo'n 17 graden is het echt iets te fris voor deze tijd van het jaar.