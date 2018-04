Het weer: hoge temperaturen voor deze tijd van het jaar, maar met wolkenvelden en neerslag

Het weerbeeld laat wel wat te wensen over, want ondanks de hoge temperaturen krijgen we geregeld te maken met wolkenvelden en neerslag. Vandaag zijn er in het noorden nog zonnige perioden. Daar kan de temperatuur oplopen tot boven de 20 graden, elders wordt het een graad of 17. In het zuiden neemt de bewolking toe en kan er later ook wat regen vallen. In de noordelijke helft van het land neemt de kans op stevige buien toe aan het eind van de middag. Dan is er ook kans op onweer en kan lokaal in korte tijd veel neerslag vallen. In de avond en nacht blijven buien actief boven ons land.



Per regio zijn er flinke verschillen en het is moeilijk te zeggen waar de meeste regen zal vallen. Ook morgenochtend vallen er nog buien, waarschijnlijk vooral in de zuidelijke helft van het land. 's Middags blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 15 tot 20 graden en de wind waait uit het oosten. Ook de tweede helft van de week blijft het wisselvallig.