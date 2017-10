Het weer: historisch warm met temperaturen tot de 26 graden

De temperatuur loopt op de Waddeneilanden op tot 20 graden, in het midden van het land naar 23 of 24 graden en in Limburg en Brabant kan het zelfs 25 of 26 graden worden. Met deze waarden worden op veel KNMI-meetpunten dagrecords verbroken. We moeten terug naar 1949 om op 16 oktober in de buurt van deze waarden te komen. Het werd toen 21 tot 24 graden.



De hoge temperaturen worden veroorzaakt door het samenspel van een hogedrukgebied boven Centraal-Europa en een voormalige tropische orkaan, Ophelia, die vanmiddag over Ierland trekt. Tussen deze twee systemen is een zuidelijke stroming op gang gekomen die lucht uit de subtropen naar ons land blaast.



Het noodweer van Ierland, zware storm, regen en hoge golven, lopen we gelukkig mis. De warmte gaat bij ons samen met veel zon en een matige wind, kracht 2 tot 4 Bft.



Vanaf morgen keren we stap voor stap terug naar normaler herfstweer. Morgen schijnt de zon geregeld en wordt het 17 tot 21 graden.



Woensdag neemt de wind iets in kracht toe en is het 's middags 16 tot 20 graden. Mogelijk valt in de kustprovincies later op de dag al de eerste regen.



Vanaf donderdag wordt het overal wisselvallig weer, gaat het steviger waaien en is het 's middags 14 tot 18 graden.