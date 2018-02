Het weer: het wordt winter, een beetje dan

Vandaag is het wisselend bewolkt. De zon schijnt af en toe en in de loop van de dag vallen ook buien. Deze kunnen wat winters zijn, met hagel of natte sneeuw. Ook onweer is niet uitgesloten. Tussen de buien door wordt het 4 tot 6 graden, tijdens de buien kan het kwik flink lager liggen. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en is boven land matig. Aan zee is de wind nog krachtig, kracht 6.



Komende nacht blijven buien mogelijk en landinwaarts kan wat vaker natte sneeuw vallen. Mogelijk blijft de sneeuw in Limburg even liggen. De kans op gladheid is er in elk geval.



Morgen valt er nog een enkele winterse bui, maar er is ook af en toe zon. De wind wordt west tot noordwest en de temperatuur is in de middag tussen de 5 en 7 graden.



Op de eerste dag van het weekend verandert er niet veel. Er is nog een enkele bui mogelijk.



Zondag draait de wind naar noordoost en neemt in kracht af. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de zon schijnt geregeld. Dit is ook het moment dat het kwik nog wat verder daalt.



Begin volgende week vriest het in de nacht een paar graden en komt het kwik overdag net iets boven nul.