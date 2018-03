Het weer: het wordt een wisselvallige week, lekker nederlands dus

Veel stelt het niet voor. De wind waait uit het zuidoosten en is zwak of matig. In de loop van de dag draait de wind naar het zuidwesten. Het wordt vanmiddag bijna overal 9 tot 11 graden. Alleen in het noordwesten van het land en op de Wadden blijft het aanmerkelijk kouder. De wind komt daar vanaf het smeltende ijs, waardoor de temperatuur niet veel verder oploopt dan tot 5 of 6 graden.



Vanavond kan er ook nog wat lichte regen vallen, vannacht blijft het verder vrijwel overal droog en zijn er meer opklaringen. De minima komen uit rond het vriespunt.



Morgen is er af en toe zon. Later neemt de bewolking weer toe vanuit het zuiden en gaat het nu en dan regenen. In de avond en nacht trekt de neerslag verder over het land en klaart het vanuit het zuiden weer op.



Donderdag is het eveneens wisselvallig, vrijdag grotendeels droog. De temperatuur ligt in de middag tussen 7 en 10 graden. 's Nachts is meestal iets boven nul graden.



In het weekend wordt het zachter en blijft het wisselvallig.