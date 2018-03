Het weer: het is nog even stervenskoud, weekend vermoedelijk iets zachter

Het gebeurt waarschijnlijk allemaal in het weekend. Tot die tijd blijft het nog koud. Zo is het vandaag, de dag die te boek staat als het begin van de meteorologische lente, nog zeer koud. Vanochtend vroor het lokaal streng. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Uit het oosten waait een vrij krachtige tot krachtige wind, 5 of 6 Bft, met soms flinke windvlagen. Daardoor voelt het aan alsof het ruim 10 graden vriest.



Donderdagavond en -nacht neemt de wind langzaam in kracht af. Het wordt opnieuw een koude nacht met matige tot lokaal strenge vorst. Vrijdag begint droog met zon, maar wanneer later een storing nadert, neemt de bewolking toe. Het wordt van noord naar zuid -2 tot 2 graden bij een verder afnemende oostenwind. Later op de dag kan in het zuiden enige tijd sneeuw of motsneeuw vallen.