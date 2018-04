Het weer: het blijft nog even warm, ook dit weekeinde

Het zeer warme weer gaat samen met veel zonneschijn. Vandaag schijnt de zon ook volop, weinig ­gehinderd door hoge wolkensluiers of condensstrepen van vliegtuigen. De wind waait uit het zuidwesten, later draait hij naar het westen tot noordwesten. De wind is zwak of matig, hooguit kracht 3. Er wordt daarmee beduidend minder warme lucht aangevoerd vanaf de Noordzee. Het kwik stijgt naar 16 graden op de Waddeneilanden en 18 tot 23 graden in de rest van de kustprovincies. Verder landinwaarts wordt het wederom zomers warm, met 25 tot 27 graden in het rivieren­gebied en in het oosten en zuidoosten van het land.



Zaterdag volgt nog een zonovergoten dag. Er staat weinig wind en het wordt 19 graden in het noorden tot 22 of 23 graden in het midden en zuiden. Zondag begint de dag nog vrij zonnig, het wordt 20 tot 25 graden. 's Middags komen er meer ­wolken en groeit de kans op regen- en onweersbuien.