Het weer: grote schommelingen in het weerbeeld dankzij lagedrukgebied

Morgen draait de wind naar het ­westen tot noordwesten en neemt hij in kracht toe. Door die stevige westelijke wind wordt het in de middag slechts 7 of 8 graden, waardoor het minder aangenaam is. Wel blijft het vooral in de middag en avond op de meeste plaatsen droog. In de ochtenduren komt eerst nog een ­enkele bui voor.



Vrijdag verschijnt er een hogedrukgebied op de weerkaart. De ­stroming komt dan weer uit zuidelijke richtingen, dus gaat de temperatuur omhoog. Na een koude nacht en ochtend wordt het op vrijdagmiddag 12 tot 15 graden. Het blijft droog en de zon schijnt geregeld.



In het weekend wordt het warmer.