Het weer: grijs, nat en fris. Meeste regen in het oosten

Het is nog onzeker hoe ver de regen het land in trekt. De hele oostelijke helft van het land zal waarschijnlijk af en toe met regen te maken krijgen.



Het westen blijft volgens vrijwel alle modellen droog. Daar schijnt bovendien de zon het vaakst. Bij een westelijke bries zal het met 19 of 20 graden echter niet warm zijn. Zaterdag is het in het hele land wisselvallig. De meeste regen valt in de ochtend, dus 's middags knapt het weerbeeld op. Dat geldt vooral voor het westen en noorden van het land. In het oosten en zuidoosten trekt de regen pas een paar uur later weg. Met temperaturen van 18 tot 20 graden is de temperatuur erg mager.



Zondag kan nog een enkele bui vallen, maar bij geregeld zon wordt het dan 20 of 21 graden. Maandag stijgt het kwik naar 23 graden en kan de paraplu thuisblijven.