Het weer: geregeld schijnt de zon, in de avond kans op buien

Komende nacht raakt het half tot zwaar bewolkt in de zuidelijke helft van het land en er kan later wat lichte regen vallen. Morgen overdag trekken verspreide buien vanuit het zuiden over het land, met een kleine kans op onweer. Het wordt lang niet overal nat. Er is bovendien ook wat ruimte voor zon. De wind is zwak of matig uit oostelijke richtingen, kracht 2 tot 4. Daarmee wordt minder zachte lucht aangevoerd, de maxima komen tussen 16 en 19 graden uit.



De rest van de week blijft het wisselvallig. Er verandert weinig aan de maxima, die rond 17 graden liggen. Dat is nog altijd een paar graden boven normaal voor de eerste helft van april.