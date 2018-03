Het weer: geregeld regen, vanaf donderdag meer zon

Vandaag heeft alleen het noordoosten van het land nog even zon. Verder is het bewolkt en van het westen uit gaat het op steeds meer plaatsen regenen. Voordat de regen ook Groningen bereikt, is het laat in de middag of misschien al avond. Het wordt 8 of 9 graden en de wind is zwak tot matig uit het zuidoosten, kracht 2 tot 4. In de avond en nacht regent het enige tijd, later wordt het droger. De minima komen niet of nauwelijks onder de 5 graden.



Morgen gaat het vanuit het westen langere tijd regenen. Het kwik loopt maar langzaam op en uiteindelijk wordt het 5 graden op de Wadden tot 9 in Limburg. De wind is eerst rustig. Later op de dag wordt de wind west tot noordwest en neemt toe naar matig tot vrij krachtig, kracht 3 tot 5 Bft.