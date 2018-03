Het weer: Fris Pasen met kans op vorst in de ochtend

Vandaag is het wisselend bewolkt en vooral in het noorden en oosten kan in de ochtend mogelijk nog een buitje vallen. Verder is het overdag droog en wordt het 10 tot 13 graden, met de hoogste temperaturen in Limburg.



De wind waait uit het zuidoosten en is meest matig. In de avond gaat het vanuit het zuiden regenen en 's nachts is het op veel plaatsen nat. Morgen is het wisselend bewolkt en vooral in het noorden kan het nog enige tijd druilerig zijn. Daar wordt het niet veel warmer dan 6 of 7 graden. In het zuiden kan het nog 10 of 11 graden worden en blijft het grotendeels droog.