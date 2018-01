Het weer: februari begint kouder

Door het bijzonder zachte weer is januari van 2018 in de toptien van zachtste januarimaanden beland. De gemiddelde maandtemperatuur ligt ruim twee graden hoger dan de gebruikelijke waarde van 3,1 graden. Met maxima van 7 tot 9 graden is het ook op deze laatste dag van het januari mild. De stevige zuidwestelijke wind maakt het voor het gevoel echter kouder en die is langs de kust krachtig of hard, windkracht 6 of 7. Verder zien we vanochtend veel bewolking en regent of motregent het van tijd tot tijd.



Vanmiddag klaart het vanuit het westen op. Enkele buien, mogelijk met hagel, natte sneeuw en onweer, trekken later in de middag en avond over het land, dus het blijft niet geheel droog.