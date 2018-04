Het weer: er valt wat regen en het wordt koeler

In de noordelijke helft van Nederland overheerst dinsdag de bewolking en valt wat regen of motregen. Later op de dag wordt de neerslag intensiever. Het wordt 12 tot 14 graden. In het zuiden en zuidoosten blijft het zo goed als droog. Vooral in Limburg komt de zon ook tevoorschijn. Daar wordt het 16 tot 18 graden. Er waait een matige of vrij krachtige wind uit westelijke richtingen, kracht 3 tot 5. Dinsdagnacht blijft het bewolkt en regenachtig, bij minima rond 12 graden.



Woensdag overdag trekt de neerslag geleidelijk weg, waarna de zon doorbreekt. In de middag is er weer kans op enkele buien, vooral in het binnenland. Daarbij is een kleine kans op onweer. Het wordt maximaal 11 graden in de kustgebieden en 14 tot 16 graden verder landinwaarts. Er waait een matige westelijke wind, kracht 3 of 4.



Ook donderdag wisselen wolken, zon en enkele buien elkaar af, mogelijk met onweer. Het wordt rond 13 graden.