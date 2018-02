Het weer: er staat matige vorst op het programma

Morgen en woensdag zijn voor Nederlandse begrippen echte winterdagen. Overdag komt de temperatuur maar net iets boven het vriespunt uit en in de nacht kan het landinwaarts -7 graden of nog iets kouder worden. Donderdag is het weer ook nog rustig. Wel gaat de wind naar het zuiden draaien en dat is direct te merken aan de temperatuur, die opkrabbelt richting de 3 of 4 graden.



Na donderdag sluipt de onzekerheid in de verwachting, maar het waarschijnlijkst is dat het koude weer nog minimaal twee dagen aanhoudt. De kans op neerslag neemt toe.