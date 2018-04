Het weer: eindelijk lente

In het westen krijgt de zon het wel wat moeilijker gaandeweg de dag. De temperatuur loopt op naar 17 tot 21 graden. Op de Waddeneilanden kan het nog iets frisser uitpakken door het omringende koude zeewater. De wind waait dit weekend uit het zuiden en is matig, 3 tot 4 Bft. Morgen verandert er qua temperatuur niet veel. Opnieuw wordt het 17 tot 21 graden. De hoogste temperaturen worden gemeten in Limburg. Normaal voor deze tijd van het jaar is rond 12 graden en dus leven we ruim boven onze stand. Wel lijkt de hoge bewolking nog wat dikker te worden waardoor de zon het regionaal moeilijker krijgt. In de oostelijke helft van het land verwachten we nog de meeste zon.



Na het weekend houden we nog hoge temperaturen. Maandag noteren we landinwaarts regionaal nog een warme dag (20 graden) en blijft het zo goed als overal droog.



Vanaf dinsdag neemt geleidelijk de kans op een bui toe, maar liggen de middagtemperaturen nog steeds ruim boven de 15 graden.