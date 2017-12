Het weer: eerst regenachtig later in de middag droger

Komende nacht is het half tot zwaar bewolkt en de temperatuur zakt naar 4 of 5 graden in de kustgebieden tot 2 graden verder landinwaarts. Vanaf de Noordzee drijven er geleidelijk buien het land in.



Morgen overdag vallen vaker buien, landinwaarts met kans op natte sneeuw. Van tijd tot tijd is er ook zon. Het wordt maximaal 4 of 5 graden, bij een matige tot aan zee krachtige noordwestenwind, kracht 3 tot 6.



Vrijdag trekt er een storing het land binnen. Er valt geruime tijd een mengeling van regen en natte sneeuw, later valt er overal regen. Het is eerst 2 of 3 graden tijdens de neerslag, in de namiddag en avond stijgt het kwik vanuit het zuidwesten naar 4 tot 7 graden.