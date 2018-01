Het weer: eerst perioden met zon, in de avond bewolking en regen

Woensdag wordt een onstuimige dag. Nadat het regengebied 's ochtends naar Duitsland is weggetrokken, wisselen wolken, zon en een enkele bui elkaar af. 's Middags is het 7 tot 9 graden. De wind neemt overdag gestaag in kracht toe; boven land tot 5 of 6 Bft en in de kustregio tot stormachtig, 8 Bft. Daarbij zijn zware windstoten mogelijk tot 90 km per uur.



In de loop van de middag maken de kop van Noord-Holland en de noordkust kans op een westerstorm, 9 Bft, met zware windstoten tot rond 105 km per uur. Het zal in het noorden dan ook vaker regenen. In de loop van de avond neemt de wind weer af.