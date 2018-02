Het weer: een wisselend beeld dit weekend

Meer wind en neerslag worden zaterdagnacht en zondag verwacht. In de loop van de avond valt er in het westen al neerslag. Daarbij is er kans op natte sneeuw. In de nacht bereikt het gebied met neerslag ook het oosten van het land, de kans op sneeuw is dan groter. Later gaat de sneeuw echter over in regen.



Zondag is het weerbeeld sterk wisselend doordat het flink waait. De zon schijnt af en toe maar er vallen ook winterse buien. Vooral aan het einde van de ochtend is het in het noordwestelijk kustgebied stormachtig. Later op de dag neemt de wind iets af, maar door de wind is het voor het gevoel kouder dan de 5 of 6 graden die de thermometers in de middag aangeven. Volgende week blijft het wisselvallig met kans op (natte) sneeuw. Maandag en dinsdag is het tijdelijk kouder met 's nachts lichte vorst.