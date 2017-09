Het weer: een windstille Prinsjesdag, met weinig kans op regen

's Ochtends is aan zee een bui mogelijk. De regio's in het binnenland krijgen vooral te maken met nevel en mist. Het grijze weer maakt in de loop van de ochtend plaats voor een voorzichtig zonnetje. 's Middags schijnt de zon vaker, maar dan kan ook een enkele bui vallen. Het wordt 16 of 17 graden. Vanavond en vannacht beperken de buien zich tot de kustprovincies. De kans op mist is kleiner, aangezien het met minima rond 9 graden geen koude nacht wordt.



Woensdag vallen in het begin van de dag nog enkele buien. Later op de dag stijgt de luchtdruk. Daardoor trekken de buien naar Duitsland en zal de zon wat vaker doorbreken. Met een beetje geluk blijft het donderdag en vrijdag overal droog. Stralend zonnig weer verwachten we niet; er zijn ook wolkenvelden. Met een naar het zuidoosten draaiende wind wordt het minder fris.



's Middags wordt het 18 of 19 graden.



In het weekeinde neemt de kans op een bui iets toe, maar het droge weer overheerst.