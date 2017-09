Het weer: een stormachtige dag - wolken, zon en buien wisselen elkaar in hoog tempo af

Boven land veroorzaken zware rukwinden van 80 kilometer per uur overlast. De grond is door de regen van de afgelopen dagen behoorlijk verzadigd. De bomen staan nog volop in het blad en daardoor waaien ze makkelijker om. Het risico op afbrekende takken is vrij groot.



Ten gevolge van de harde wind wisselen wolken, zon en buien elkaar in rap tempo af. Het wordt vanmiddag 15 tot 18 graden. Later op de dag nemen de wind en het aantal buien geleidelijk af. Morgen waait het minder hard, windkracht 4 tot 6. Het blijft vrij onbestendig met vooral in de middag geregeld buien - met kans op onweer. Met hooguit 15 graden is het tamelijk koel.



Vrijdag en in het weekeinde speelt de wind geen rol meer; de zuidwestenwind is zwak tot matig, rond kracht 3. De buien zijn minder frequent. De zon komt nu en dan tevoorschijn. Wel zijn de nachten vrij koud en blijft het overdag met hooguit 17 graden aan de koele kant.