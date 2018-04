Het weer: een koele week

Dinsdag is het anders. Vanuit het westen raakt het in de loop van de avond en nacht geheel bewolkt. In het noorden van het land gaat het in de nachtelijke uren licht regenen of motregenen. Bewolking bepaalt het weerbeeld. Vooral in de noordelijke provincies is het druilerig. In het zuiden blijft het vaker droog en in Limburg breekt mogelijk de zon even door. De temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Alleen kan het kwik met nu en dan zonneschijn in het zuidoosten de 18 graden even halen.



In de tweede helft van de week is het tamelijk wisselvallig met elke dag een bui. Toch breekt de zon nu en dan ook door, maar met hooguit 13 graden is het vrij koel voor de tijd van het jaar.