Het weer: een heuse winterweek

Na een koude nacht met over het algemeen lichte vorst schijnt de zon vandaag in een groot deel van het land. In het noorden kunnen sluierwolken de zon af en toe afschermen. In Limburg kan het met de zon flink tegenvallen als wolkenvelden vanuit België de regio binnentrekken. Het blijft wel overal droog.



Vanmiddag liggen de maxima tussen 0 graden in het noorden en 3 graden in het zuiden van het land. De oostenwind is meest matig.