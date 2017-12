Het weer: echt winterweer op de valreep van 2017

Vanochtend kan de zon nog even schijnen in het oosten en noordoosten, maar al snel raakt het overal bewolkt. Vanaf het middaguur trekt een omvangrijk neerslaggebied het land binnen. In eerste instantie valt regen, maar dat gaat over in natte sneeuw en sneeuw. Laat in de middag en vanavond kan het een tijdje wit worden in het oosten en noordoosten. Op hoger gelegen plekken zoals op de Veluwe kan 1 tot 3 cm. vallen. Het kwik ligt vanmiddag slechts iets boven nul, vanavond wordt het 3 tot 5 graden in het westen.



Vroeg in de nacht naar zaterdag wordt het overal droog en liggen de minima tussen 2 en 5 graden. Aan het einde van de nacht gaat het opnieuw regenen in het zuidwesten. Morgen overdag zijn er ook perioden met regen en het blijft grijs. Er stroomt zeer zachte lucht binnen, de temperatuur stijgt uiteindelijk naar 10 tot 12 graden. Het waait ook flink, aan zee hard, 7 Bft.



Oudejaarsdag is het opnieuw regenachtig en erg zacht, rond 11 graden, maar de zon kan af en toe wel weer schijnen.