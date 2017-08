Het weer: echt Nederlands zomerweer

Laat in de middag draait de wind naar het zuidwesten en zakt het kwik een beetje

De zon schijnt vandaag geregeld en het kwik loopt vlot op. De zuidoostenwind is matig. De maximumtemperatuur loopt uiteen van 25 graden in het noorden van het land tot 29 in het zuiden.



Laat in de middag draait de wind naar het zuidwesten en zakt het kwik een beetje. Tegen die tijd neemt de kans op een onweersbui in het zuiden ook toe.



Donderdag valt er lokaal misschien een bui, maar de neerslaghoeveelheden baren geen reden tot zorg. Er is ruimte voor de zon en het wordt 20 tot 23 graden. De wind waait matig uit het westen tot zuidwesten. Vrijdag neemt de wind weer af. Het is droog, met zonnige perioden en ruime twintigers op de thermometer. In het zuidoosten van het land kan het zomers warm worden; 25 graden.



Zaterdag loopt het kwik nog verder op, maar neemt de kans op een regen- of onweersbui weer toe. De weersverwachting wordt vanaf dat moment erg onzeker. Zowel warme als koele lucht zijn dicht in de buurt. Zo geeft de pluim, de weergrafiek, voor volgende week eenzelfde kans op 17 als op 27 graden.