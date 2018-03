Het weer: Druilerig dagje met nauwelijks zon

Vandaag is het echter bewolkt; we krijgen de zon nauwelijks te zien. Er valt daarbij lange tijd motregen of lichte regen en het voelt kil aan, met maxima van 6 tot 8 graden.



De wind is matig en draait naar west tot noordwest. Pas in de loop van de avond wordt het geleidelijk droog. Vannacht klaart het op veel plaatsen op. De minima liggen rond 1 tot 3 graden en in opklaringen daalt de temperatuur tot dicht bij het vriespunt. Daarbij is dan ook kans op mist.